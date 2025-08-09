Гроздан Караджов: Инвалидната количка отговаря на изискванията, няма да допусна Ryanair да безчинства

Ще накараме Ryanair да се отнасят към българските граждани като хора от първа ръка, а не втора, категоричен бе министърът

Инвалидната количка, заради която трудноподвижно дете и семейството му бяха свалени от самолет на Ryanair, излитащ от София, отговаря на изискванията. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в предаването "Тази събота" по bTV.

"Изпратихме количката на друга компания, Lufthansa, откъдето изпратиха становище, че тя е абсолютно нормална и може да лети в самолет без проблем. Проверихме и страницата на Ryanair, където се оказа, че тя също е допустима", каза министърът.

За скандалния случай съобщи в петък министър Караджов. Семейство с 9-годишно дете е било свалено от полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair с мотива, че инвалидната му количка не отговаря на изискванията на авиокомпанията.

"Или става дума за безчовечност или за нещо по-голямо, затова съм възложил огромна проверка. Ще бъде изпратено и запитване до централата в Ирландия и пилотът ще трябва да даде отговори за това. Ще сигнализираме комисията за защита от дискриминация", поясни Караджов.

По думите му не може да се откаже достъп, освен ако физически тази количка не може да влезе в самолета.

"Задължение на пилота е да обезопаси тази количка. Дал съм една седмица да приключи проверката, но е възможно малко да закъснее. Ирландските власти и оператора имат право да ми отговорят в 5-дневен срок и на нас ни е необходимо повече време да обработим информацията", каза той.

"Не съм се чул със семейството, успяхме да изпратим екип на аерогарата, който да прегледа количката. Докладваха ми, че тя отговаря на изискванията на Ryanair", обясни още министърът.

"Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства. Ще ги накараме да се отнасят към българските граждани като хора от първа ръка, а не втора", категоричен бе Караджов.