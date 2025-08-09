ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 2700 пощенски станции в България 2230 са готови...

130 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали

1380
С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които девет в жилищни сгради, два в промишлени сгради, десет в транспортни средства и др. СНИМКА: pixabay

За изминалото денонощие са потушени 130 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите ѝ са реагирали на 177 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали и пострадали, посочват още от ГДПЗН.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които девет в жилищни сгради, два в промишлени сгради, десет в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 101 пожара, от които 59 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 34 в отпадъци, 7 други.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции

Лъжливите повиквания са 12.

