От 2700 пощенски станции в България 2230 са готови да обменят евро

От миналата година с решение на МС на "Български пощи" е възложена изпълнение на услуга от общ икономически интерес - обмяна на валута. Имаме широка мрежа от около 2700 пощенски станции на територията на страната, включително в слабо населени и трудно достъпни райони. Приготвили сме да извършваме обмяната в 2230 от тези 2700 пощенски станции, които са в населени места, в които няма банков клон или офис. Това каза по БНТ Цветилия Стоилкова, изпълнителен директор на "Български пощи".

Тя припомни, че услугата е възложена от държавата за изпълнение за срок от 12 месеца, като за първите 6 месеца от 1 януари 2026 г. ще е безплатна.

В момента работим по организацията на, от една страна, сигурността, а от друга - обучението на служителите и периодични инструктажи. Уверявам хората, че ние, от "Български пощи", имаме станции, които са готови да бъдат оборудвани със сигнална техника и видеонаблюдение с висока резолюция. От гледна точка на охранителната техника, се чувстваме сигурни, че няма да има притеснение от страна на хората, обясни Стоилкова. А по отношение на охраната работят с частни охранителни фирми. Създаваме с тях организация в тези населени места, включително се подготвяме това да се случи координирано с органите на МВР, каза още тя.

Стоилкова обясни, че максималният размер на сумата е до 10 хиляди лева на едно лице на ден. В нашите пощенски станции това може да се случва по следния начин: до 1000 лв веднага на пощенското гише, а когато сумата я надхвърля, ще бъде подадена заявка и услугата ще бъде изпълнена между 3 и 5 работни дни. Определи ли сме 964 пощенски станции, в които освен заявените хиляда лева да се обменят, да има суми и до 10 хиляди лева за обмен, уточни изпълнителният директор на "Български пощи".

В периода, в който изплащаме пенсиите, има струпвания, защото хората отиват по едно и също време. Предвидили сме пощенските станции, които ще обменят евро, да бъдат оборудвани с монетоброячни машини, за да могат служителите да бъдат улеснени, успокои тя.