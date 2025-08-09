Жители на пловдивско село излизат на протест заради липса на автобусен транспорт

Хората от селото твърдят, че често чакат с часове на спирките

Местни жители на село Труд се готвят за серия от безсрочни протести заради липса на редовни автобуси, съобщават от сдружението "Бъдеще за село Труд".

От организацията твърдят, че в момента маршрутната линия между селото и Пловдив се движи на големи интервали от по няколко часа, което според местните означава, че автобусен транспорт почти няма.

Жителите на Труд разчитали основно на лични автомобили или нерегламентирани превозвачи, казват още от сдружението. Сигнали към държавните институции са изпращани, но към момента взети мерки - няма.

В подкрепа на исканията на жителите вече е проведена и подписка, в която са се включили хиляди. Тя е внесена в институциите, но към момента няма конкретни предприети действия. Жителите на селото твърдят, че често чакат с часове на спирките, а с наближаването на учебната година проблемът ще се задълбочава.

По информация от организаторите до края на месеца ще бъде обявена официална дата за начало на първия от серията безсрочни протести.