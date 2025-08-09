ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 2700 пощенски станции в България 2230 са готови...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21074522 www.24chasa.bg

Жители на пловдивско село излизат на протест заради липса на автобусен транспорт

24 часа Пловдив онлайн

1216

Хората от селото твърдят, че често чакат с часове на спирките

Местни жители на село Труд се готвят за серия от безсрочни протести заради липса на редовни автобуси, съобщават от сдружението "Бъдеще за село Труд".

От организацията твърдят, че в момента маршрутната линия между селото и Пловдив се движи на големи интервали от по няколко часа, което според местните означава, че автобусен транспорт почти няма. 

Жителите на Труд разчитали основно на лични автомобили или нерегламентирани превозвачи, казват още от сдружението. Сигнали към държавните институции са изпращани, но към момента взети мерки - няма.  

В подкрепа на исканията на жителите вече е проведена и подписка, в която са се включили хиляди. Тя е внесена в институциите, но към момента няма конкретни предприети действия.  Жителите на селото твърдят, че често чакат с часове на спирките, а с наближаването на учебната година проблемът ще се задълбочава.
По информация от организаторите до края на месеца ще бъде обявена официална дата за начало на първия от серията безсрочни протести. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)