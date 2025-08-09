Ученичка от Математическата в Пловдив спечели най-високото признание за научния си труд в САЩ

Тя е първото българско момиче, удостоено с тази чест

Бъдещата дванадесетокласничка Димана Праматрова от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов" в Пловдив е сред петте най-добри участници в тазгодишното издание на Research Science Institute в Масачузетския технологичен институт в Бостън, САЩ, съобщават от гимназията.

Тя спечели признание за своя научен проект по математика, разработван близо шест седмици в екип с математици от американския институт. Това е най-високото отличие в програмата, а Димана е едва третият българин и първото момиче от страната, удостоено с тази чест. Преди нея призът са печелили само Димитър Чакъров и Радостин Чолаков – също възпитаници на Пловдивската математическа гимназия.

Димана е впечатлила академичното жури и публиката със спокойствие, увереност и чувство за хумор, отговаряйки на въпросите на професори, доктори и учени от световна класа. Програмата завършва с конференция, на която се избират 10 най-добри презентации, а след това и Top 5 на годината.

RSI е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки. Програмата събира около 100 гимназисти от пет континента.

От 2001 г. насам България изпраща в RSI по двама ученици, избрани след предварителна покана и участие в интервю. Тази година това бяха математичката Димана Праматрова от МГ „Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив и астрофизикът Атанас Митрев от ЕГ "Христо Ботев" в Кърджали. Те бяха избрани от жури, съставено от специалисти от Института по математика и информатика при БАН.