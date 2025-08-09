ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филмът Dead To Rights беше представен в Канада

Хиляди се насладиха на "Румънските ястреби" в небето над Бургас (Снимки)

Тони Щилиянова

[email protected]

1044
Акробатичните самолети "Екстра 300" на "Румънските ястреби" прорязаха небето над Бургас. Снимки: Орлин Цанев, видео: Тони Щилиянова

Демонстрацията откри SPICE Music Festival на Морската гара

Хиляди бургазлии и гости на града се насладиха на невероятните и спиращи дъха умения на "Румънските ястреби" от националния отбор по въздушна акробатика в петък вечер.

Броени минути преди 20 часа пет акробатични самолета "Екстра 300" прорязаха небето над Морската гара в Бургас и започнаха демонстрация на висш пилотаж. Шоуто съвпадна с откриването на дългоочаквания SPICE Music Festival. 

Освен многобройната публика на феста почти цял Бургас се изнесе в Морската градина, за да наблюдава въздушното шоу. Терасата на Казиното, Моста и алеите около Централния плаж гъмжаха от хора с телефони в ръка, които снимаха акробатичните номера на румънските асове.

Солова демонстрация направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка и председател на "Аероклуб Румъния".

Над Бургас умения показа и 25-годишната звезда Андреа Банесару, една от най-талантливите жени-асове в Европа. В шоуто се пвуснаха още Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал, носители на десетки международни призове за въздушна акробатика.

Пилотите изписваха Колумбийски осморки в небето, правеха сипращи дъха лупинги, продължителни виражи с изкачване и снижение, както и много други фигури, които дадоха незабравими емоции на публиката.

"Ястребите на Румъния" бяха в Бургас по покана на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което през тази година отбелязва 20 години от своето създаване.

