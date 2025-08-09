Премиерът Желязков на фолклорния събор в Копривщица: Тук показваме духа на българина

„Всеки българин през вековете е бил автор на българското творчество, всеки един от вас днес е автор на това творчество". Това каза в приветствието си министър-председателят Росен Желязков, който откри XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Премиерът изрази гордостта и вълнението си, че е патрон на събора, който е надминал границите на това да бъде просто фестивал. „

Това е един събор на българи, в който с песен, танц, слово, облекло ние показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашият поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба, нашата радостна и героична съдба в песни, в танци", посочи Росен Желязков.

„Българската песен е съвкупност от лирика, от епичност. Има много елегия в нея, защото българската историческа съдба не е била радостна, но ние имаме и горди юнашки песни. Ние имаме много красиви любовни песни. Днес всички тук ще се наслаждаваме на това, на българския неповторим танц, който присъства на всяко едно българско събитие. Няма повод - сватба, кръщене, рождени дни, събиране, в което да няма право хоро", посочи министър-председателят.

Премиерът пожела на участниците и гостите радостното чувство от това, че са всички заедно, като народ, сред красивата природа край Копривщица, както и събора на народното творчество, да пребъде.

Тазгодишното издание на Националния събор на народното творчество е юбилейно – навършват се 60 години откакто се провежда. Съборът дава сцена на изпълнители от цялата страна да демонстрират майсторство в песни, танци, инструментална музика и обредни практики, свързани с богатото културно многообразие на България. Националният събор в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, което потвърждава значението му за съхранението на българските традиции.

Правителството подкрепи провеждането на събитието с 350 500 лева чрез бюджета на Министерството на културата, а Община Копривщица получи допълнителен трансфер от 290 000 лева, с които бяха осигурени организацията и възможността за участие на множество носители на традициите.