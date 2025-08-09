Положиха основния камък на православен храм в Кирково (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основният камък на православен храм, посветен на Светите Седмочисленици, беше положен в граничното село Кирково. Ритуалът беше отслужен от Белоградчишкия епископ и викарий на Пловдивската митрополия Поликарп.

"Днес сме се събрали не само да започнем строителството на сграда, а на духовен дом, в който ще се възпява името на Исус Христос и Пресвета Богородица. Свети седмочисленици са символ на единството и духа, който гради, а не руши", заяви духовникът.

Сред присъстващите на церемонията бяха десетки вярващи от региона, страната и гръцкия град Комотини, областният управител на Кърджали Никола Чанев и кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.

В основите на бъдещата църква бе положено послание, подписано от Пловдивския митрополит Николай, което ще напомня на идните поколения за вярата и духовното начало на храма.