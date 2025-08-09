Пожарите в Хасково са локализирани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двете активни до вчера огнища на пожари в област Хасково - в Сакар планина и между хасковските села Момино и Елена, са локализирани, съобщиха за БТА от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

В Сакар, където огънят тръгна още в понеделник в защитената местност Радинчево между харманлийските села Доситеево и Коларово, пожарът унищожи над 30 000 декара площи. Там остават да дежурят три екипа огнеборци.

В общините Харманли и Любимец частичното бедствено положение бе отменено още вчера.

Частично бедствено положение продължава да е в сила са хасковските села Момино и Елена, където на терен ще бъдат два екипа на пожарната. Там огънят се разви на 1000 декара площ.