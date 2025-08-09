ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: По-голямата отвореност и по-широкото творческ...

Голям пожар гори край Сунгурларе (Видео)

Голям пожар гори край Сунгурларе СНИМКА: Фейсбук/Даяна Керчева

Пожар гори край Сунгурларе, област Бургас, съобщиха пред БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. Пожарът е възникнал вчера, а по информация към вечерта огънят е обхванал площ около 2700 декара.

В борбата с огъня на място работят 22 служители със седем противопожарни автомобила и булдозер. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер от състава на Военновъздушните сили, съобщиха от пожарната.

Пожарът е низов, в широколистна гора и на този етап няма опасност за населените места.

