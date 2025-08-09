ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста трима обвинени за фалшиви пари

21 непълнолетни в нощни заведения излови полицията във Варна

2308
Полицията е установила 21 непълнолетни в нощни заведения във Варна. Снимка: Архив

Полицията установи 21 непълнолетни при проверка в крайбрежните нощни заведения във Варна, съобщиха от дирекцията на МВР в крайморския град. Инспекцията – десета за това лято, е реализирана от служители на „Криминална полиция" и на Първо и Второ районно управление.

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения. Проверени са общо 380 души. Съставени са 14 акта, както и три протокола.

От полицията отчитат, че броят на непълнолетните без придружител в заведенията намалява. Както БТА информира, при предходната акция бяха хванати 48 деца. В средата на юли за две нощи в заведенията бяха открити един малолетен и 104 непълнолетни младежи без придружител.

Специализираните акции ще продължат до края на летния сезон.

