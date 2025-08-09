ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста трима обвинени за фалшиви пари

Обявиха бедствено положение в Сунгурларе заради големия пожар (Видео)

Тони Щилиянова

[email protected]

2776

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов обяви бедствено положение заради големия пожар, разразил се на територията на общината. Той вилнее от вчера, но днес придоби внушителни размери.

В борбата с огъня се включват и доброволци, на място е и хеликоптер, съобщиха от общината.

Пожарът е низов, в широколистна гора и на този етап няма опасност за населените места. Запалила се е гориста местност, но към момента горят гори, ниви и лозови масиви.

Евакуирани са 40 души, настанен в дома за възрастни с увреждания в с. Славянци. Все още няма опасност за жителите на селото, но ситуацията е динамична.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е свикал Кризисния щаб. В момента огънят е между два винзавода, единият от които е почти напълно унищожен.

