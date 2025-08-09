Обявиха бедствено положение в Сунгурларе заради големия пожар (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов обяви бедствено положение заради големия пожар, разразил се на територията на общината. Той вилнее от вчера, но днес придоби внушителни размери.

В борбата с огъня се включват и доброволци, на място е и хеликоптер, съобщиха от общината.

Пожарът е низов, в широколистна гора и на този етап няма опасност за населените места. Запалила се е гориста местност, но към момента горят гори, ниви и лозови масиви.

Евакуирани са 40 души, настанен в дома за възрастни с увреждания в с. Славянци. Все още няма опасност за жителите на селото, но ситуацията е динамична.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е свикал Кризисния щаб. В момента огънят е между два винзавода, единият от които е почти напълно унищожен.