Вижте петимата от рокерската банда "Хелс Ейнджълс" в съда във Велико Търново

В момента във Велико Търново се гледат мерките за неотклонение на обвинените като организатори и босове на престъпната група за рекет, грабежи, побои и принуда.

Прокуратурата иска постоянен арест за Емил Йорданов, Мирослав Пашов, аверите им Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Петимата са ядрото на бандата, всеки е обвинен за повече от 20 престъпления, единият - за 27.

Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. Иззети бяха хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и още средства, с които са извършвали престъпленията. Иззети са големи суми пари, телефони и компютри. Бандата е действала от 2014 г.

Тарторите са заплашени със затвор от 5 до 15 г., конфискации и глоби.