Иран няма да позволи създаването на коридор в Кавк...

Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движението в едната лента

Диана Варникова

Пожарът край АМ "Тракия" в района на Пазарджик отново е пламнал. Снимка: фейсбук

Пожарът край 86-ия км на автомагистрала "Тракия" се разгоря отново в едната си част и приближи мантинелата, потвърди съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента. На място е изпратен още един противопожарен екип и в момента три пожарни овладяват огъня, който гори в сухи треви и стърнища.

По-рано днес заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочено само в едната лента.

