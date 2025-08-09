Пак пламна край "Тракия" до Пазарджик, свиха движението в едната лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът край 86-ия км на автомагистрала "Тракия" се разгоря отново в едната си част и приближи мантинелата, потвърди съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента. На място е изпратен още един противопожарен екип и в момента три пожарни овладяват огъня, който гори в сухи треви и стърнища.

По-рано днес заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочено само в едната лента.