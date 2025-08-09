ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран няма да позволи създаването на коридор в Кавк...

Вертолети "Кугар" се включиха в потушаването на пожара до Сунгурларе

Хеликоптерът "Кугар" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Екипажи от състава на 24-а авиобаза в Крумово с два вертолета AS-532 AL Cougar се включиха в действията по потушаването на пожара, възникнал в района на Сунгурларе, Бургаска област. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Вертолетите излетяха в 13.24 ч. и в 15:45 ч. днес, 9 август. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня,  като обливат засегнатите райони с вода от въздуха. Те координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

