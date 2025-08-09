Два самолета от Швеция летят към с. Славянци да помагат в гасенето на пожара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, за подпомагане на гасенето на пожара в района, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас комисар Николай Николаев.

"Пожарът обхваща голяма площ и се разпространява с два фронта – единият преминава през населено място, а другият се движи в гъста гора. В тази част огънят е върхов, което налага използването на въздушна техника и плавателни средства", заяви комисар Николаев.

В района вече работи един хеликоптер, който изпуска вода, включва се и втори. Екипи на пожарната и служби за защита на населението действат в село Славянци и в близкото село Балабанчево, където също има опасност от разпространение на огъня.

Към момента няма информация за засегнати сгради или постройки, няма пострадали хора.

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.