Плащат по 200 лв. на животно в огнище на шарка, 102 са вече в Пловдивско

24 часа Пловдив онлайн

Нови огнища на шарка по овце

Парите ще се превеждат авансово в срок до една седмица

Българската агенция по безопасност на храните ще изплаща по 200 лв. на животно, където бъде установено огнище на шарка по овцете и козите. Парите ще се превеждат авансово в срок до една седмица. Плащането става незабавно, преди приключване на административните процедури за получаване на пълното обезщетение.

Към момента в област Пловдив са констатирани 102 огнища.

В сила остават въведените мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Забранена е търговията и придвижването на дребни преживни животни в областта. Изкупуването на сурово мляко от кози и овце е ограничено в цялата страна, освен ако фермерът не подаде писмено заявление до областната дирекция по безопасност на храните за официален контрол на мерките за биосигурност.

Нови огнища на шарка по овце

