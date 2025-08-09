Пожарът в Сунгурларско е овладян, но все още запазва значителни размери

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията в Сунгурларско остава изключително тежка, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе във връзка с пожара в района, който към момента е овладян, но все още запазва значителни размери.

На този етап няма опасност за "Винекс Славянци", както и за сградата и придружаващите постройки на "Шато Зеланос". В района действат два хеликоптера, очаква се пристигането и на два самолета от Швеция, които трябва да кацнат на летище Бургас. Те ще пълнят вода от язовир "Камчия", предава БТА.

Няма изгорели стопанства. Засегнати са гористи местности, ниви и много декари лозя, което е сериозен удар за региона. Няма пострадали хора, добавиха от общинския пресцентър.

На този етап няма опасност за имуществото на населението в пострадалите села и град Сунгурларе. Задействан е кризисният щаб, който следи ситуацията.

На място работят шест противопожарни екипа заедно с доброволци. Целият общински, областен и държавен ресурс са мобилизирани в борбата с огъня, като в района са представители на различни държавни институции.