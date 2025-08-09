ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Пожарът край магистрала "Тракия" гори, но вече не създава проблем за движението

Пожарът край АМ "Тракия" в района на Пазарджик отново е пламнал. Снимка: фейсбук

Пожарът в района на 86-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е локализиран, каза говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Потушават се отделни огнища в периметъра, пише БТА.

Стоянов уточни, че огънят вече е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на пътна полиция са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.

По-рано днес заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочвано само в едната лента.

