ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21076294 www.24chasa.bg

Пожар пламна над асеновградското село Добростан (Снимки)

1368

Възникнал е пожар над с. Добростан, съобщиха от пресцентъра на община Асеновград. Към момента огънят е обхванал неголяма площ от около два декара от боровата гора в местността Пилешка чука.

По овладяване на пламъците за момента работят четири екипа пожарникари - един от Асеновград и три от Пловдив, каза за БТА главен инспектор Величко Бришимов, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - Асеновград.

На мястото са още кметът на общината д-р Христо Грудев, служители от Дирекция "Горско стопанство" и доброволци от селото. Всички сили са насочени към овладяване, локализиране и потушаване на пламъците. Към момента няма опасност за населението.

В края на месец юли общо 23 екипа гасяха три пожара в пловдивските общини Асеновград, Първомай и Брезово. В борбата с огъня бяха включени и по един екип от дирекциите в Кърджали и Смолян.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)