Опасни турски тираджии изпреварват на "Тракия", полиция да наложи закона няма (Снимки)

Чисто новите забранителни знаци не впечатляват шофьорите

Въведената от седмици забрана тирове да изпреварват в големи участъци на магистрала "Тракия" не прави впечатление на водачите на тежки камиони. В това се увери репортер на "24 часа", пътуващ днес в посока София. Тираджии с опасни изпреварвания на магистрала "Тракия" Снимка: "24 часа"

От Пазарджик до тунела "Траянови врата" репортерът стана свидетел на пет рискови изпреварвания от тирове. Поставените чисто нови знаци, които забраняват на камионите да изпреварват и така да блокират бързия трафик на автомобилите, очевидно не правят впечатление на тираджиите. А полицейски патрули, които да наложат закона, поне днес липсваха.

Повечето нарушители на забраната са водачи на тирове от Турция. При най-рисковото изпреварване турски тираджия блокира лявата лента между 59-и и 56-и километър на магистралата. Тираджии с опасни изпреварвания на магистрала "Тракия" Снимка: "24 часа"

На 22 юли премиерът Росен Желязков разпореди въвеждането на забрана за изпреварване за тежкотоварни МПС над 3,5 тона на автомагистрала "Тракия" в участъка между 70-ия и 90-ия километър в област Пазарджик. В двете посоки на движение на магистралата са монтирани 36 нови знака, забраняващи изпреварване за тежкотоварните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т.

Мярката се въвежда пилотно в избрания участък и цели да допринесе за ограничаване на неправомерни и опасни маневри от страна на водачите на тежкотоварни МПС, с които значително застрашават живота и здравето на останалите участници в движението. Очакваше се с поставянето на пътните знаци и промяната на постоянната организация на движение в отсечката да се ограничи риска от настъпване на инциденти с тирове.