Овладян е пожарът между селата Градец и Царичина, съобщи кметът на Костинброд Трайко Младенов. Той подчерта, че на място е имало достатъчен брой противопожарни екипи, които са овладели огъня, а в гасенето отново са се включили и доброволци.

Кметът посочи пред БТА, че на място са били също областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Георги Иванов.

Кметът на Костинброд благодари за добрата съвместна работа на пожарникарите и доброволците и подчерта, че всички институции са реагирали своевременно.

Както съобщи "24 часа", по-рано днес бе задействана системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert.