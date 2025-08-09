ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21076451 www.24chasa.bg

Ограничено е движението в Плевенска област заради катастрофа

1412
Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили в Плевенска област заради катастрофа. Снимка: Архив

Временно е ограничено движението по пътя между село Згалево и град Пордим за тежкотоварни автомобили поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя допълни, че сигнал за катастрофата е постъпил в 15:34 часа. Незабавно са изпратени полицейски екипи, които установяват, че сблъсъкът е между два леки автомобила. Пострадала е жена, управлявала единия автомобил. Тя е на 55 години, с фрактура на глезен, оказана ѝ е медицинска помощ. На място движението се регулира от пътни полицаи. Към момента все още се извършват огледи. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, каза още Цветкова пред БТА.

По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" въведеният обходен маршрут за тежкотоварни автомобили е по път I-3 Гривица - Българене.

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили в Плевенска област заради катастрофа. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)