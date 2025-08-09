ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев с асистенция само минута след влизане в...

Млада шофьорка пропадна в дере напът към пловдивското село Лилково, заклещи се

24 часа Пловдив онлайн

1220
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Жената е била заклещена в колата след удара

Млада шофьорка е изгубила управление и е полетяла в дерето след Храбрино напът към Лилково. Това съобщиха очевидци, според които три пожарни и линейка са се отзовали на мястото на инцидента. По думите им жената е била заклещена в колата след удара. "Гъстите клони и дървета са успели да спрат колата, за да не отиде в дерето младата водачка. По чудо тя е без наранявания, но е страшно изплашена", обясниха те.

На шофьорката е оказана медицинска помощ. Воят на сирени стресна хората от Първенец, които питаха какво се е случило.

