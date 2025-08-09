ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът плажува сред народа, снимки възбуждат социалните мрежи

Румен Радев на плаж в Созопол Снимка: Фейсбук/ Марио Стефанов

Някои го обвиняват, че плува при червен флаг. Други се възхищават на атлетичната му фигура 

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава се появиха на Царския плаж между Черноморец и Созопол, легнаха да се пекат сред простосмъртните, а социалните мрежи цял ден пламтяха от снимки и разгорещени коментари.

Някои се възхищават и хвалят държавния глава като човек от народа. Други се възмущават от поведението му.

Обърнати лежанки пазели Радев от народа и изглеждали отблъскващо неестетично Снимка: Фейсбук/ Марио Стефанов

Според публикации на очевидци Радев и жена му били пазени от няколко служители на Националната служба за охрана (в някои постове броят им стига до 20). Поведението им дразнело плажуващите.

Има и фенове на това, че държавният глава е отседнал в обикновен хотел вместо в държавна резиденция, постлал е кърпа на плажа редом с простосмъртните. 

Всъщност я е метнал на шезлонг, както се вижда от снимки. Но на същите шезлонги без претенции, пише в един от коментарите.

Въпросните шезлонги обаче били отцепени в специална зона заедно със 7-8 чадъра според други публикации. Обърнати лежанки пазели Радев от народа и изглеждали отблъскващо неестетично.

Румен и Десислава Радев на плаж в Созопол Снимка: Фейсбук/ Марио Стефанов

Плуването на президента също разделя аудиторията на фенове и противници.

Според едни публикации Радев нагазил във водата заедно с двама гардове и плувал чак до втората шамандура, като демонстрирал отлична атлетична форма.

Според други държавният глава влязъл да плува в морето, придружен от охранители, въпреки че имало червен флаг за опасно вълнение, и хвърлил в паника спасителите на плажа. Един се опитал да се възпротиви, но бил грубо нахокан от президентски гард. Радев и охранителите дори минали отвъд шамандурата.

Румен и Десислава Радев на плаж в Созопол Снимка: Фейсбук/ Марио Стефанов

