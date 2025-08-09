ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха под домашен арест петимата от рокерския клуб "Хелс ейнджълс"

Дима Максимова

Петимата от рокерската банда "Хелс Ейнджълс" в съда във Велико Търново СНИМКА: Дима Максимова

Съдът във Велико Търново пусна под домашен арест петимата от рокерския клуб "Хелс Ейнджълс", обвинени за участие в организирана престъпна група и извършени тежки умишлени престъпления - рекет, грабежи, побои и принуда.

Съдия Емануел Вардаров разпореди определението му да се изпълни незабавно и те напуснаха съдебната зала без белезници. Изпълнението на мярката домашен арест ще се следи с електронни гривни.

"Справедливостта възтържествува", възкликна Мирослав Пашов, сочен за един от тарторите на рокерската банда.

След 6 часа заседание съдът не уважи искането на прокуратурата да ги остави за постоянно в ареста.

Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. Иззети бяха хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и още средства, с които са извършвали престъпленията. Иззети са също големи суми пари, телефони и компютри.

Твърди се, че бандата е действала от 2014 г.

