"Кугър" потушава пожар до с. Сливово

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar съсредоточи усилията си за потушаване на пожара в района на с. Сливово, Бургас, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В 18:01 ч. днес, 9 август, вертолетът беше пренасочен от пожара до Сунгурларе към пожара до с. Сливово. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха и координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Вторият екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да помага за потушаването на пожара до гр. Сунгурларе.