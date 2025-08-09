ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астронавти се завърнаха на Земята след успешното к...

"Кугър" потушава пожар до с. Сливово

Вертолет „Кугър“ Снимка: Архив

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar съсредоточи усилията си за потушаване на пожара в района на с. Сливово, Бургас, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В 18:01 ч. днес, 9 август, вертолетът беше пренасочен от пожара до Сунгурларе към пожара до с. Сливово. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха и координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Вторият екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да помага за потушаването на пожара до гр. Сунгурларе.

Вертолет „Кугър“ Снимка: Архив

