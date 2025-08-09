ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екипаж от астронавти се завърна на Земята след усп...

Пожар застрашава болницата, спортния комплекс и вилната зона на Харманли

Пожар / Снимката е илюстративна

Пожар избухва днес след 17:00 часа и застраши болницата, спортния комплекс и вилната зона на Харманли, съобщи кметът на общината Мария Киркова, която е там на място. По първоначални данни огънят е тръгнал в близост до автоморга, пише БТА.

Осем противопожарни екипа са на място. Общински служители, служители от Общинско предпритие „Горска компания" и лесничейството в Маджарово и доброволци също се борят с пламъците. Те са били непосредствено над стадион „Хеброс" и Многопрофилната болница за активно лечение - Харманли. Огънят се е движил в посока вилната зона „Трифончето".

Вследствие на пожара са изгорели няколко дворни места и стопански постройки във вилната зона на Харманли, съобщиха от областната администрация в Хасково. Няма опасност за населението.

Положението е овладяно, каза в 19:15 часа областният управител на Хасково Стефка Здравкова, която също беше в близост до мястото.

Тепърва ще се изяснява причината за възникване на пожара и причинените щети, допълват от общината на официалната си страница във фейсбук.

