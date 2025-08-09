ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астронавти се върнаха на Земята след успешното кац...

И американски вертолет "Блек Хоук" срещу пламъците край Сунгурларе

"Блек хоук". Снимка Рixabay

Американски екипаж с вертолет Black Hawk се присъедини към българските си колеги с AS-532 AL Cougar в овладяването на пожара край гр. Сунгурларе. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Горският пожар в района на град Сунгурларе, обл. Бургас, в чието потушаване от въздуха от обедните часове участват военнослужещи с вертолет AS-532 AL Cougar от българските Военновъздушни сили, застрашително се разрасна.

Благодарение на своевременната реакция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили в пожарогасенето се включи и екипаж на американски хеликоптер Black Hawk от учебния полигон „Ново село".

Вторият български хеликоптер AS-532 AL Cougar продължава да помага за гасенето на пожара в района на с. Сливово, общ. Средец.

