Мъж разби с шут врата на бензиностанция в Пловдив, ядосал се на обслужването

Полиция СНИМКА: Pixabay

Пред съда обяснил, че не било нарочно, но магистратите не се съгласили, тъй като камера е записала ритането

Нафукан клиент нанесе щети на пловдивска бензиностанция и отнесе глоба по Указа за борба с дребното хулиганство. Той счупил с ритник стъклената врата на търговския обект, а повод за шута по думите му било лошото обслужване. 

Той и негов познат с "Додж Дуранго" спрели на една от бензиностанциите на бул. "Пещерско шосе". При пристигането им работела само една от двете каси. Преди да излязат, отворила и втората, а служител обслужил жена, която стояла пред нея, а не на опашката пред първата. 

Двамата мъже се ядосали и казали, че трябвало първо на тях да обърнат внимание. Заявили, че повече няма да пазаруват там, и се отправили към изхода.

Единият от тях изритал и счупил стъклопакета на вратата. Действията му да били видени от служителите и останалите клиенти. После мъжете се качили в колата си и тръгнали. 

Управителката на бензиностанцията се обадила на Второ районно управление и сигнализирала за случая, който е от 8 април. Прокурор отказал да образува досъдебно производство, тъй като щетата от 558,31 лв. представлявала "гражданскоправен деликт", а поведението на мъжа е нарушение по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство. На 15 юли той се сдобил с акт. 

Пред Районния съд в Пловдив човекът обяснил, че не е счупил вратата нарочно. Магистратите обаче не приели тази версия, тъй като на запис се вижда как рита стъклото.

След като заявил, че е готов да покрие щетите, му е била наложена минималната глоба по УБДХ от 100 лева. 

Полиция СНИМКА: Pixabay

