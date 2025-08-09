Запрянов: Гордеем се с Военноморските ни сили - изпълняват отговорно задачите си

„Военноморските сили са гарант не само за ненарушимостта на водните граници на България. Те са съществена част от международните колективни системи за морска сигурност на страните-членки на НАТО, на Европейския съюз и на черноморските държави. Българското общество се гордее с вас, защото изпълнявате отговорно задачите си по трите мисии на въоръжените ни сили и достойно защитавате името на страната ни."

С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към личния състав на Военноморските сили (ВМС) на 9 август по повод 146-ата годишнина от тяхното създаване, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В тържеството участваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, председателят на Комисията по отбрана на 51-то Народното събрание Христо Гаджев, народни представители, висши офицери от Въоръжените сили, представители на местната власт, както и флотски ветерани.

В обръщението си към командването и личния състав министър Атанас Запрянов акцентира на полаганите усилия за поддържането на високотехнологичната база на военния ни флот и за изграждането на съвременни и адекватни бойни способности, както и на нарасналите отговорности на ВМС в променената среда за сигурност.

„Политическото и военното ръководство, Министерският съвет не само декларираха, а и предприеха реални стъпки за ускоряване на проектите за модернизация на въоръжените ни сили, включително и тези на бойния ни флот. С тяхната реализация в близките години значително ще се повишат способностите на Военноморските сили да гарантират сигурността в морския домейн, да допринасят за сигурността на морската критична инфраструктура и на икономиката на страната", заяви министърът на отбраната.

Той поздрави личния състав на ВМС за успешното изпълнение на задачите в проведените национални и международни учения, както и по време на ротационното командване през първата половина на 2025 г. на Противоминната военноморска група в Черно море. „Способностите на вашите щабове, екипажи и формирования се доказват ежедневно при изпълнението на дейности като откриване и обезвреждане на морски мини, поддръжка на граждански и военни кораби, участие в международни операции, патрулиране и наблюдение, взаимодействие с други служби и институции, ангажирани със сигурността", заяви министър Атанас Запрянов.

По традиция на тържеството по повод отбелязването на годишнината от създаването на военния ни флот министърът на отбраната, началникът на отбраната и командирът на ВМС наградиха военнослужещи и цивилни служители, отличили се с проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на задълженията си.

„В контекста на войната в Украйна Военноморските ни сили носят много голяма отговорност за националната и колективната сигурност", посочи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В своето слово той подчерта, че ВМС повишават оперативната си съвместимост, България като страна домакин работи за по-ефективно провеждане на съюзни операции, а заедно с нашите съюзници Румъния и Турция работим, за да гарантираме свободата на корабоплаване и морската сигурност в Черно море. За изпълнението на задачите си ВМС днес използват максимално възможностите на въоръжението и техниката. Адмирал Ефтимов изказа благодарност на всички военнослужещи, които допринасят за изпълнението на целите и задачите пред ВМС.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов изказа благодарност към политическото и военно ръководство на Министерството на отбраната и признателност към всички, носещи бялата униформа днес, изпълняващи дълга си въпреки опасностите, и към техните семейства.