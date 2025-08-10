Ryanair отказа да поеме отговорност за скандала със сваленото семейство с дете

Авиокомпания „Райънеър" (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка, съобщи БТА. В позицията си авиокомпанията отказва да поеме каквато и да било отговорност и прехвърля вината на наземните служители на летището в София.

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция", се казва в позицията на авиокомпанията.

За скандалът първи съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

"Изпратихме количката на друга компания, Lufthansa, откъдето изпратиха становище, че тя е абсолютно нормална и може да лети в самолет без проблем. Проверихме и страницата на Ryanair, където се оказа, че тя също е допустима", каза министърът.

"Или става дума за безчовечност или за нещо по-голямо, затова съм възложил огромна проверка. Ще бъде изпратено и запитване до централата в Ирландия и пилотът ще трябва да даде отговори за това. Ще сигнализираме комисията за защита от дискриминация", поясни Караджов.

По думите му не може да се откаже достъп, освен ако физически тази количка не може да влезе в самолета.

"Задължение на пилота е да обезопаси тази количка. Дал съм една седмица да приключи проверката, но е възможно малко да закъснее. Ирландските власти и оператора имат право да ми отговорят в 5-дневен срок и на нас ни е необходимо повече време да обработим информацията", каза той.

"Не съм се чул със семейството, успяхме да изпратим екип на аерогарата, който да прегледа количката. Докладваха ми, че тя отговаря на изискванията на Ryanair", обясни още министърът.

"Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства. Ще ги накараме да се отнасят към българските граждани като хора от първа ръка, а не втора", категоричен бе Караджов.