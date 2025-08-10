Радев: Разпродават държавата, бързането с еврото изпразни хазната (Видео)

Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Това заяви президентът Румен Радев на брифинг във Варна.

"Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът.

„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, каза Радев.

Президентът смята, че има много средства за въоръжение и техника, но трябва да има много добра приоритизация, зачитане на военната експертиза, граждански контрол и ангажиране в максимална степен на българската отбранителна индустрия.