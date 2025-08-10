ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасители помогнаха на две жени с травми в планината

Стара планина

Планински спасители са провели две акции вчера по оказване на помощ на пострадали туристи, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

При първия случай е оказана помощ на 64-годишна жена с травма на коляното в заслон Спано поле в Пирин, предава БТА.

При втория случай планинските спасители са се притекли на помощ на 54-годишна жена в района на хижа Узана в Стара планина, която е била с травма на глезена.

От ПСС към БЧК информират, че днешните условия за туризъм в планините са добри. Времето е ясно, а температурите в планините варират между 15-18 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър.

От планинската служба съветват туристите да проучват добре маршрутите си, да си набавят необходимата екипировка, храна, вода и средства за слънцезащита, както и да тръгват с добре зареден телефон.

