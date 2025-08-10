Спасители помогнаха на две жени с травми в планината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планински спасители са провели две акции вчера по оказване на помощ на пострадали туристи, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

При първия случай е оказана помощ на 64-годишна жена с травма на коляното в заслон Спано поле в Пирин, предава БТА.

При втория случай планинските спасители са се притекли на помощ на 54-годишна жена в района на хижа Узана в Стара планина, която е била с травма на глезена.

От ПСС към БЧК информират, че днешните условия за туризъм в планините са добри. Времето е ясно, а температурите в планините варират между 15-18 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър.

От планинската служба съветват туристите да проучват добре маршрутите си, да си набавят необходимата екипировка, храна, вода и средства за слънцезащита, както и да тръгват с добре зареден телефон.