ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Филипините продължават да злоупотребяват със ...

Времето София 30° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21077938 www.24chasa.bg

МО: Екипажи на вертолети "Кугър" и "Блек Хоук" и днес се борят с пламъците в област Бургас

936
Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Разрастването на пожара в района на с. Сливово, област Бургас, наложи в 7,45 ч и в 9, 38 ч днес в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село" се включи в пожарогасенето край гр. Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили, съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната.

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, участват в координирането на съвместните дейности и подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.

Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)