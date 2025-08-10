ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Пожарът в Харманли СНИМКА: Община Харманли

Отчетоха леко завишени стойности на метан и въглероден оксид след големия пожар във вилната зона на Харманли в събота вечер. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково.

Измерените концентрации остават под пределно допустимите норми за качеството на атмосферния въздух.

Пожарът избухна в събота следобед в близост до автоморга, а пламъците обхванаха 150 бракувани автомобила и съседни имоти, като унищожиха стопански постройки. Измерванията на въздуха започнаха около 20:00 часа – след овладяването на огъня, когато в района все още имаше остатъчно задимяване.

Засегнатата площадка за третиране на отпадъци, стопанисвана от харманлийска фирма, разполага с издадено от РИОСВ – Хасково разрешително за работа с отпадъци от стари автомобили, черни и цветни метали, пластмаси, хартия и картон. При предишни проверки не са откривани нарушения по Закона за управление на отпадъците.

Пожарът в Харманли СНИМКА: Община Харманли

