Радев: Техниката се превръща в отбранителни способности само в ръцете на знаещи и можещи

Техниката се превръща в истински отбранителни способности, само когато е в ръцете на знаещи и можещи хора, каза днес президентът Румен Радев в обръщението си към курсантите випускници на Висшето военноморско училище във Варна. Младежите получиха първите си офицерски пагони на тържествена церемония, с която приключиха честванията по случай 146-годишнината от основаването на Военноморските сили (ВМС). Гости на празника бяха министрите на отбраната Атанас Запрянов и на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, висши офицери, представители на местната и държавната власт, роднини и близки.

„Получаването на пагоните е преди всичко отговорност, защото се посвещавате на най-важната мисия – гарантирането на сигурността и суверенитета на родината", каза президентът на випускниците. Стратегическото значение на Черно море, в което все повече се преплитат политически и икономически интереси, нараства, а с това расте и изискването към военноморския ни флот – да отстоява нашите интереси, традиции и самочувствието ни като морска държава", посочи Радев. Той припомни, че в момента армията се модернизира и след няколко месеца в строя на ВМС ще влезе първият от двата многофункционални модулни патрулни кораба. Според главнокомандващия от новите офицери ще се очаква не само да усвоят сложната техника, но и да бъдат лидерите, които със знания, умения и личен пример ще изграждат екипажи, ще отстояват и развиват традициите на флота. Той изрази убеденост, че те ще успеят, тъй като са получили образование и закалка в най-високотехнологичното училище в страната.

Служете с чест и всеотдайност на България и не забравяйте заветите, призова младите хора президентът и подчерта, че традициите не са само преклонение пред миналото, но и пренасяне на огъня, завещан от поколения български военни моряци в служба на родината.

„Днес 146 години славна история се среща с носителите на бъдещето", посочи министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той припомни, че младите лейтенанти встъпват във въоръжените сили под знака на героите от Сливнишко-Драгоманската епопея, когато българската армия изненадва военните експерти, сътворявайки истинско чудо. Запрянов поздрави младежите, че са избрали да посветят живота и кариерата си на въоръжените ни сили и то точно във време, когато има остър дефицит на човешки ресурси. Той също подчерта променената ситуация в Черно море и че сигурността му вече е приоритет както за НАТО, така и за ЕС. Всичко това налага сериозни инвестиции за модернизиране на армията, каза Запрянов и уточни, че през последния месец е одобрена процедура и за закупуване на нови американски брегови противокорабни ракетни комплекси.

Новите офицери поздрави и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който подчерта, че младежите имат знания и умения, които ще им помогнат по пътя, който са поели – на дълга и честта, на непрекъснатото самоусъвършенстване. Ефтимов призова ръководството и академичният състав на ВВМУ непрекъснато да адаптират учебните програма, така че обучението в училището да изпреварва технологичното ниво на модернизацията на армията. Така младите хора ще завършват удовлетворени, със самочувствие и гордост, посочи Ефтимов.

Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов посочи, че новите офицери са напълно подготвени за предизвикателствата, които ги очакват и те ще могат да прилагат уменията си в съвременната сложна среда на сигурност. В обръщението си към випускниците той подчерта, че невинаги ветровете ще са попътни, нито дълбочините ще бъдат подходящи, но училището им е дало нужните оръжия, с които да посрещнат предизвикателствата.

Своите първи офицерски звания получиха днес 44 курсанти, предаде БТА. Заедно с тях пагоните си взеха и четирима военнослужещи, придобили професионална квалификация по военно дело. Отличник на випуска е лейтенант Николай Тенчев, специализация „Военноморска логистика", който получи първите си пагони от главнокомандващия на страната.