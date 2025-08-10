Протойерей Славейко спечели златен медал в Копривщица

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

С първо място и златен медал за индивидуални изпълнители музиканти се завърна от Копривщица протойерей Славейко Славчев от монтанското село Смоляновци. На XIII-тия Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025 той изпълни на дудук „Овчарска ръченица" и „Ситна по старешки" от северняшкия край. Така свирачът отпразнува щастливо своята 30- годишна творческа дейност като самодеец. Той е обичан гост на всички народни фестивали. Завоювал е с изкуството си многобройни награди.

„За мен съборът в Копривщица е духовно богатство и съкровищница на българщината, Мога да кажа, че най-добрите се отличават", сподели протойерей Славейко. Той е носител на пет златни медала от Арбанаси на фестивала на Отбора на овцевъдите, от Събора на народното творчество и носия град Рибарица , Тетевен. от село Царевец , община Свищов и други. Сега на 16 август тази година му предстои участие на Петия фестивал „Света Богородица" в село Смоляновци.

Отец Славейко, който възкресява старите омайни мелодии на пастирите, служи в черквите в селата Славотин, Долна рикса, Клисурица, град Брусарци, Смирненски и село Крива бара.

В Копривщица отлично се представиха и десет състава от монтанска област -отличиха се самодейците от селата Благово, Крапчене и Расово, община Медковец и др.

В оспорваната художествена надпревара се включват и автентичен танцов фолклор „Танцувай за здраве" към Народно читалище „Христо Ботев" в берковското село Слатина.

Общо 19 деца представят традиционни хора за региона – като „Жикината", „Кривата", „Слатинско хоро", играни на мегдана.

За първи път в Копривщица е и група за танци и обичаи към Основно училище „Петър Парчевич" в Чипровци. Детската група ще представи по нов начин обичая „Доткавалник" на чипровски диалект".

"Показваме как отиват на гости на съседите и тъй като нямат малко момиченце, там ще люлеят малкото момиче в килима, за да се види дали е здрав килимът. Домакинята оценява килима, казва колко хубаво е изтъкан и най-вече има присъствие на песни и танци, наред с диалекта и обичая за доткаване на килима, имаме и чипровски традиционни песни и танци, специално едно хоро, което се казва "Кукуригу,кудкудяк", каза директорката Лена Георгиева.