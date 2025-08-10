Крадците вече не плячкосват за себе си, а за клиенти - рекламират се във фейсбук

80% от компаниите продължават да отчитат ръст на кражбите от магазините им. Това сочат данните на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. В повечето случаи става въпрос за организирана дейност и за препродаване на стоката след това. А само за последната седмица полицията успя да залови 2 жени, които са крали от магазини.

Те са задържани на територията на СДВР като едната жена е от така наречените „джебчийки” и нейна цел са били личните вещи на пазаруващите. Другата е отмъквала стоки от магазини. Интересно е, че обект на кражби са не само скъпи и малки по обем предмети, а и книги, одеяла и дори косачки. От полицията не отчитат нито спад, нито увеличение на кражбите от магазините, а опитите им са да пресичат тази дейност в реално време.

На охранителна камера в магазин е уловен "класически" пример за кражба. Оказва се, крадците избират стоката не за себе си, а за своите клиенти, пише NOVA.

"Новината не е в ръста на кражбите. А в това, че те съществуват в особено големи размери. И в това, че те са плод на организирана престъпност. Кражбите на дребно са реално кражби на едро и се пласират в известни канали във фейсбук и други интернет портали, където се поръчва стока да бъде открадната и след това се пласира", обяснява Аксиния Баева, член на УС на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

Другият вид са "джебчиите". "Тези хора са обучавани да извършват тази си престъпна дейност чрез проникване в различни чанти или през дрехите на хората", заяви старши инспектор Витали Цветков, Началник на група в сектор „Улична престъпност”, СДВР.

След сигнали за изчезнали портмонета от полицията насочват вниманието си към определена жена. "Започна да се оглежда. Направи един-два кръга и набеляза своята жертва. Не идва всеки ден. В рамките на няколко часа извършва престъпленията и след това напуска София", посочва старши инспекторът.

При задържането на 57-годишната жена са открити около 500 лв. и чужди документи. При друг случай полицаите успяват да задържат 40-годишна жена, която е крала директно от магазина. "Имаше и кражби от други търговски центрове, които бяха намерени в нея. Сумата на крадените стоки беше около близо 2000 лв.", твърди Цветков.

От Асоциацията на търговците на нехранителни стоки съвсем скоро са провели среща в МВР. Там са обсъдили предложенията им за справяне с кражбите. "Създаване на онлайн канал, за подаване на жалби, към който да подаваме видеата и те да важат като доказателства. Второ - да има звено, което да координира областните структури по разкриване на кражбите. И трето- да има санкции за лицата, съзнателно закупили крадена стока", обобщи предложенията Баева.