Патриарх Даниил: Нека се обръщаме с вяра към Бога не само в трудни времена, а по всяко време

Нека се обръщаме с вяра към Бога не само в трудни времена, а по всяко време. Нека пазим нашата вяра и нека четем светото евангелие с доверие. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на света литургия в столичния храм „Успение Богородично" в кв. „Малашевци", по повод честването на паметта на свети архидякон Лаврентий.

„Човешкият живот често се оприличава на бурно море. Често можем да чуем този израз – бурното житейско море. Поради обратите, които настъпват в човешкия живот, спокойствието, мирът и благоденствието се редуват с трудни моменти в живота ни. Било неразбирателство с човеците, било болести, било природни катаклизми, заради които човешкият живот излиза от нормалния порядък и често, в такива моменти, човек вижда, че няма твърда основа, на която да стъпи", каза още патриарх Даниил.

Той добави, че „човешкият живот е като една прашинка. В трудните моменти няма нещо, на което човек да застане, за да може да прозре трудностите."

„От гледна точка на тези, които нямат вяра в Бога, често човек стига до отчаяние. Предава се и му става безразлично, нерядко се поддава на алкохолизъм...В такива случаи човек разчита на себе си, въпреки че човешките сили са ограничени", отбеляза патриарх Даниил, цитиран от БТА.

Той призова миряните да не губят вяра, защото така както Иполит прибрал останките от тялото на Лаврентий и след това бил вързан и влачен от диви коне, заради деянието си и по този начин той завършил живота си като мъченик за вярата в Иисус Христос, преди 2000 години, така и в наши дни „Иисус Христос е същият вчера, днес и вовеки."