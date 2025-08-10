ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вирц №1 в Германия

Заради жегите жътвата на слънчогледа започва в Добричко още през август

Дияна Райнова

Жътвата на слънчогледа в Добричко ще започне по-рано заради жегите. Снимка: Дияна Райнова

„Питите на слънчогледа вече са налети.Високите температури, които ни очакват през седмицата, могат да прездизвикат много бързо узряване, което ще се наложи жътвата да започне по-рано и ще намали добива. При по-късните царевици, за които все още има някаква надежда, тези температури буквално ще я изпият, зрънцата ще се съсухрят. Това вече го преживяхме в Добричко миналата година. Освен високите температури, пагубен е и горещият вятър", каза заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

„Добиви от царевицата в региона все пак ще има – от 0 до 400 кг от декар. На някои ще полета ще се жънат по 50 кг, на други – повече", добави тя. „Вероятно жътвата на слънчогледа на някои места в Добричко ще започне още след 20 август", каза още Жекова.

Жътвата на пшеницата в област Добрич приключи при среден добив 652,9 кг/дка. През миналата година средният добив е бил 669 кг/дка.Най-много пшеница от декар тази година са прибрали призводителите в Шабла, където средният добив е 670,3 кг/дка. Най-нисък е средният добив в община Тервел - 550 кг/дка. Засетите площи с пшеница за тази стопанска година са 1 297 949 дка, което е повече с около 93 000 дка от предходната година - 1 204 880 дка. Тазгодишната реколта от пшеница е 847 443 тона. „По-ниските добиви от пшеница в Добричкия регион тази година се дължат поне на две причини. Първата е, че ниските температури и замръзванията през април и май повлияха на развитието й. Тогава започна братенето на растенията и загубихме много от „братята". След това пшеницата започна да се възстановява и през месец май имаше много голям потенциал.После много високите температури от месец юни във фазата на зреенето й просто спаружиха зърното и намалиха добивите", заяви Жекова.

Жътвата на слънчогледа в Добричко ще започне по-рано заради жегите. Снимка: Дияна Райнова

