Изграждането на ВЕИ-паркове в земеделски земи в Добруджа влезе в съда

77 дела образува Административният съд в Добрич срещу решения на Общинския съвет на община Тервел по жалба на сдружението „Национална инициатива на гражданите – Бялата лястовица", съобщи председателят му адвокат Владимир Калчев. Сдружението оспорва решения на Общинския съвет за изграждане на ветрогенераторни паркове. По предложение на инж. Симеон Симеонов, кмет на община Тервел, Общинският съвет е приел 77 решения, с които разрешава изработване на подробен устройствен план, план застрояване за поземлени имоти на територията на общината - в землищата на селата Гуслар, Безмер, Божан, Мали Извор, Поп Груево, Кочмар и град Тервел. С тях се променя предназначението на имотите от „ниви" в имот за изграждане на ветрогенераторен парк.

В жалбата на сдружението адвокат Калчев иска от Административния съд да обяви тези решения за незаконосъобразни и да прогласи тяхната нищожност. Калчев се обосновава, както на Директивите на Европейския парламент и Съвета на Европа, така и на Закона за енергия от възобновяеми източници, като твърди , че Общинският съвет на община Тервел няма компетентност да взема такива решения, тъй като Министерският съвет определя държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, от възобновяеми източници. Преди заседанието на Общинския съвет на Тервел на 31 юли протестиращи за пореден път изразиха несъгласието си за изграждането на ветрогенераторен парк. След това те влязоха в залата, за да проследят как ще бъдат гласувани три точки от дневния ред. Съветниците приеха точка, с която отмениха всички решения на Общинския съвет в Тервел, с които е дадено съгласие за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за имоти с начин на трайно ползване, предназначени за обслужване на инвестиционно намерение. След това съветниците одобриха декларация, с която се обявиха против изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични централи върху земи от първа до седма категория на територията на общината.

Сдружение „Бялата лястовица" обжалва и подобни решения на Общинските съвети на общините Шабла и Добричка. По тези жалби Административния съд в Добрич също ще образува дела. Пак по жалба на сдружение „Бялата лястовица" има образувано дело срещу решение на Общинския съвет на община Перник в Административния съд там. Подготвена е жалба и до Административния съд в Силистра срещу решения на Общинския съвет на община Силистра.