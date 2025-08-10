82-годишна жена от Монтанско дала 4500 лева на телефонни измамници

Жена на 82 години от село Василовци в община Брусарци е дала 4500 лева на телефонни измамници, съобщиха от полицията в Монтана.

Към 16 часа на 8 август на телефона на жената се обадил непознат мъж, който се представил за полицейски служител и я въвел в заблуждение, че дъщеря ѝ е задържана от органите на МВР и трябва да се платят 4000 лева за нейното освобождаване. Малко след това възрастната жена оставили 4500 лева на банкноти в близост до дома си. На следващия ден тя се обадила на дъщеря си и разбрала, че е измамена. Към 10:50 часа на 9 август подала сигнал в полицията и по случая било образувано разследване по член 210 от Наказателния кодекс.

От полицията в Монтана казаха пред БТА, че в региона имаше бум на телефонните измами в периода 2015-2020 година. Тогава имаше по 60-70 измами годишно, щетите от тях достигаха 250 000 - 300 000 лева, като имаше случаи с дадени наведнъж 40 000 лева. След това полицията напечата и разпространи листовки с указания как хората да се пазят от телефонните измамници и случаите рязко намаляха. В последните години измамите бяха по 15-20 на година.