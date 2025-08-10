ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вирц №1 в Германия

Илия влязъл на 89 метра дълбочина, преди да изчезне в Охридското езеро

Димитър Мартинов

[email protected]

5756
Охридското езеро

На 89 метра дълбочина се е гмурнал Илия, преди да изчезне в Охридското езеро, научи "24 часа". Той бил там със свой приятел от РС Македония. Българинът изчезна във водите на езерото в събота следобед.

Отишъл да се гмурка на 8 август, дни след Илинден по стар стил. Мъжът бил опитен, имал редица експедиции. Влязъл подготвен - с голяма кислородна бутилка, подходящ екип, а на китката имал дисплей, който предавал в реално време данни както за медицинското му състояние, така и колко въздух има в бутилката. 

След като се забавил повече от очакваното, неговият приятел подал сигнал за издирване. Към мястото пътува семейството на Илия. Там вече отиде генералният ни консул в Битоля Николай Димитров. Той ще посрещне и роднините на Илия.

Първоначално се появи информация, че тялото на гмуркача е открито, но тя бе отречена от охридската полиция. Оказа се, че тялото е на друг човек. Издирването на Илия продължава.

Охридското езеро

