Кая Калас: Споразумението между САЩ и Русия трябва...

Журналистката Светлана Кацарска почина след дълга борба с рака

Светлана Кацарска Снимка: Фейсбук/ Светлана Кацарска

Известната габровска журналистка Светлана Кацарска почина след дълга борба с рака на 9 август. За това съобщиха нейни близки във фейсбук.

Кацарска, освен журналист, бе и водеща на различни мероприятия, PR, общественик и приятел на много дряновци.

"След дълга борба с рака, той ни отне най-светлият, помагащ и достоен човек! Няма думи които да опишат колко ти се възхищаваме как се бори и до последно беше на сцената и помагаше на хората като психолог, и човек!", споделиха близки на Кацарска във фейсбук профила й.

"Всеки, който иска да си вземе последно сбогом с нея, може да дойде в 11:30 вторник 12.08. в църква Св. Йоан Предтеча, кв. Камъка, гр. Габрово!", пише в публикацията. 

Светлана Кацарска Снимка: Фейсбук/ Светлана Кацарска

С огромна скръб Ви съобщаваме, че Светлана Кацарска почина на 9.08.2025г. вечерта! След дълга борба с рака, той ни отне...

