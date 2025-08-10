ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Споразумението между САЩ и Русия трябва...

Времето София 36° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21079362 www.24chasa.bg

Огънят над село Добростан е изгасен, но огнището не е напълно потушено

944
Пожарът над асеновградското село Добростан възникна вчера. Снимка: Архив

Огънят над село Добростан е изгасен, но огнището все още не е напълно потушено, съобщиха от Община Асеновград. Мястото е трудно достъпно в местността Пилешка чука и гасенето се извършва предимно ръчно. Има пусната линия с вода и от противопожарен автомобил.

Пожарът възникна вчера, като беше обхванал около два декара от боровата гора в местността. Снощи до около 23:00 ч. пожарникари са се борили с пламъците, след което през цялата нощ са останали 13 души, които да дежурят, пише БТА. Прави се всичко необходимо да не се допусне разпространението на огъня, като към момента пожарникари и доброволци от района успяват да го ограничат в първоначалните му граници, допълниха от Община Асеновград.

Пожарът над асеновградското село Добростан възникна вчера. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)