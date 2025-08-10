Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно

Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова във фейсбук профила си.

"Според Радев правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавността и проблемите с публичните финанси".

"Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмрук и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани. Именно президентът и неговите избранници за близо четири години дружно успяха да дестабилизират публичните финанси на страната и сега ще ни трябват сериозни усилия и време, за да излезем от този омагьосан кръг", коментира Петкова.

"Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания. На слаб президент еврото му е виновно ...", написа тя.