ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Споразумението между САЩ и Русия трябва...

Времето София 36° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21079369 www.24chasa.bg

Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно

3624
Финансовата министърка Теменужка Петкова СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова във фейсбук профила си.

"Според Радев правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавността и проблемите с публичните финанси".

"Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмрук и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани. Именно президентът и неговите избранници за близо четири години дружно успяха да дестабилизират публичните финанси на страната и сега ще ни трябват сериозни усилия и време, за да излезем от този омагьосан кръг", коментира Петкова.

"Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания. На слаб президент еврото му е виновно ...", написа тя. 

Финансовата министърка Теменужка Петкова СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Според...

Posted by Теменужка Петкова on Sunday 10 August 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)