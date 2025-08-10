ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Споразумението между САЩ и Русия трябва...

Времето София 36° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21079541 www.24chasa.bg

Вижте изчезналия в Охридското езеро Илия (Видео, снимки)

Димитър Мартинов

[email protected]

16180
Илия Танчев Снимки: ФБ

Той е луда глава, може да изплува на друг бряг, казват приятелите му пред "24 часа" и се надяват на чудо

52-годишният пловдивчанин Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро българин, показаха 2 проверки на "24 часа" сред гмуркачи и в града под тепетата.

Той е запален фен на екстремните спортове, освен гмуркания има и скачания с парашут, кара мотор, запален е и по делтапланеризъм, разказаха пред медията ни негови познати. Те се надяват на чудо.

В петък тръгнал към Охрид. Качил снимка във фейсбук профила си, на която се вижда и част от оборудването му. В РС Македония, в събота, се гмуркал със свой приятел, който е местен. След като не излязъл от водата, мъжът подал сигнал до властите.

Оттогава Илия е издирван от Червения кръст, Езерната полиция и местния водолазен клуб "Амфора". Засега от него няма следа, макар по-рано днес да бе съобщено, а в последствие и отречено, че тялото му е намерено. В Пловдив обаче казват, че е възможно да се гмурне на едно място и да излезе на съвсем друго.

"Прекрасен човек с хубаво семейство и две големи деца. Обича екстремните спортове. Често казваше, че Господ го пази", разказаха пред "24 часа" негови приятели.

Танчев е изпращал и свои клипове, заснети от въздуха, за рубриката на "24 часа" "24-те чудеса на България". Това става през 2017 г.

Илия по време на гмуркане
Илия по време на гмуркане

Илия е опитен гмуркач
Илия е опитен гмуркач

Мъжът ходел на различни места, за да се гмурка.
Мъжът ходел на различни места, за да се гмурка.

Фен е и на делтапланеризма.
Фен е и на делтапланеризма.

Илия е запален и по скачането с парашут.
Илия е запален и по скачането с парашут.

Илия Танчев Снимки: ФБ
Илия по време на гмуркане
Илия е опитен гмуркач
Мъжът ходел на различни места, за да се гмурка.
Фен е и на делтапланеризма.
Илия е запален и по скачането с парашут.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)