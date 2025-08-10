Министър Запрянов и адмирал Ефтимов участваха в присвояване на първо офицерско звание на курсанти във Варна

„Уважаеми випускници, вие ще сте командирите, които ще имате честта и отговорността да ръководите с години напред усвояването на новата техника и въоръжение във Военноморските сили, изграждането и развитието на отбранителните способности на България и реализирането на съюзническите ни ангажименти по укрепване на черноморската сигурност. Убеден съм, че достойно ще посрещнете и ще оправдаете насочените към Вас очаквания, защото сте възпитаници на елитно училище с впечатляващи традиции, чиито достойни наследници сте всички вие." С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна днес, 10 август, към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански" на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ) на церемонията по присвояването на първо офицерско звание, която се проведе на Морската гара в град Варна. Този ритуал, в който участваха президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министрите на отбраната Радостин Илиев и Аделина Николова, е и кулминацията на тържествата по повод 146-ата годишнина на Военноморските сили.

Министър Атанас Запрянов подчерта, че превръщането през последното десетилетие на Черно море първо в зона на огромни политически и военни напрежения, на нарастващи военни потенциали и противопоставяния, а през последните 3 години и на пълномащабна война, налага сериозни инвестиции за модернизация на Българската армия. Една от тези инвестиции е придобиването на два нови многофункционални модулни патрулни кораба за нуждите на Военноморските сили. „Корабите бяха пуснати на вода още в края на 2024 г., а през последния месец беше одобрена и стартира процедура за закупуване на нови американски брегови противокорабни ракетни комплекси", посочи той. Министърът на отбраната изрази увереност, че кадрите, завършили образованието си във Висшето военноморско училище, са много добре подготвени и ще продължат да работят за техническата модернизация и обновление на Военноморските сили. Той пожела на младите офицери успешна личностна и професионална реализация.

„На прага сте на важна стъпка във вашия живот – постъпване в редовете на Българската армия. И аз най-искрено ви приветствам с добре дошли!" С тези думи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се обърна към випускниците на ВВМУ. В словото си той подчерта, че младите офицери влизат в редовете на Българската армия в динамично време, време на кризи, военни конфликти, на много предизвикателства пред устойчивото развитие на държавата. „Свидетели сме на технологична революция, на скоростно развитие на военното дело. На вашето поколение се пада честта и възможността да реализирате модернизацията на Военноморските сили" допълни той, като напомни, че всяко начало е трудно, но удовлетворението идва с успешното решение на задачите, а военната професия дава възможност за лично и професионално развитие. По отношение на учебните планове адмирал Ефтимов акцентира върху това, че обучението във ВВМУ трябва да изпреварва технологичното ниво на модернизацията в Българската армия, да бъде предизвикателство за младите хора и гордост от постигнатото.

Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов изказа признателността си към младите офицери за преодоляването на многото предизвикателства по време на тяхното обучение, включително пандемията от коронавирус в неговото начало. В словото си той акцентира върху важността на четирите оръжия, които ВВМУ е дало на обучаемите си за посрещане на предизвикателствата: знания и умения, способност за критично мислене, приятелствата, изградени през годините, както и гордостта да са възпитаници на най-старото и технологично най-модерното техническо училище в страната.

На церемонията днес първи офицерски пагони и дипломите си получиха 44 випускници от специализациите „Военноморска логистика", „Корабоводене за ВМС", „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", „Корабни машини и механизми за ВМС", „Мехатроника" и „Кибероперации", съобщи пресцентърът на МО. Първенец на курсантите е мичман Николай Тенчев, специализация „Военноморска логистика" с успех 5,88.