Пожар лумна край Банкя (Снимки)

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

В местността към село Клисура, район Банкя, е възникнал пожар. Районната администрация поддържа постоянна връзка с екипите на място, които включват звена на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Това заявиха от Столична община - район "Банкя" във фейсбук.  

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

Няма опасност за населението, тъй като екипите и доброволците успяха да предотвратят разпространението на огъня към селото. В момента се работи активно за окончателното потушаване на пожара. На място са ангажирани водоноски, професионални екипи и доброволци. 

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

Ако се наложи включването на допълнителни доброволци, районната администрация ще организира тяхното участие, за да се гарантира безопасността на всички."Призоваваме гражданите без необходимата подготовка и екипировка да не се излагат на риск, тъй като ситуацията се управлява от обучени специалисти", заявяват от Столична община - район "Банкя". 

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

На място присъства кметският наместник Камелия Димитрова и Румен Александров, общински съветник и заместник-председател на Комисията по ред и сигурност към Столична община, който следи отблизо развитието на ситуацията също. Кметът на район "Банкя "Рангел Марков заяви, че ще информира при всяка нова информация и моли за запазване на спокойствие. 

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община
Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

